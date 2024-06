PASTURO: SCHIAMAZZI NOTTURNI E VETRI ROTTI A TERRA PER UNA FESTA DI COMPLEANNO

Data pubblicazione 14 Giugno 2024

PASTURO – Un lettore ci segnala un fatto accaduto alla mezzanotte di mercoledì scorso a Pasturo nel parcheggio di via Celestino Ferrario dove si trova la fontana.

Il lettore racconta di essere uscito di casa addirittura armato di un bastone perché si udivano dei versi “immani”, come stessero torturando qualcuno. Per poi invece accorgersi che si trattava di 20-30 ragazzini del paese che stavano festeggiando probabilmente un compleanno.

Il fatto grave è che la mattina seguente, tornando sul posto, il cittadino ha trovato il terreno ricoperto di vetri di bottiglia. Non è intervenuto subito, nella notte, per non rischiare una eventuale aggressione del “branco”.

Un fatto non nuovo pare per Pasturo, che ogni tanto si ripete e che provoca disagi ai residenti, ma soprattutto che lascia sulla strada pericolosi resti di vetro.