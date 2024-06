NAMELESS, GIORNO 2. SI BALLA E SI CANTA ANCHE SOTTO AL DILUVIO

Data pubblicazione 16 Giugno 2024

ANNONE BRIANZA – Chiusa anche la seconda serata al Nameless Music Festival di Annone Brianza, dove per tutto weekend è in programma il grande evento di musica internazionale.

Dopo qualche alto e basso nel venerdì di apertura, la manifestazione va decisamente in ascesa col sabato: il tutto nonostante il forte temporale che per quasi un’ora si è abbattuto sul Polo Club La Nuova Poncia.

La pioggia battente non ha infatti fermato i migliaia di fan che, dalle 21 in poi, non hanno avuto nessun timore di ballare e cantare a squarciagola sotto il diluvio.