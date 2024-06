MEDICI DI BASE, FRAGOMELI “ESTERREFATTO DALLA RISPOSTA DI ASST”

Data pubblicazione 16 Giugno 2024

LECCO – “Sono esterrefatto dalla risposta dell’Asst sui medici di base, prima di tutto perché contraddice, o almeno ci prova, la nota che ho in mano firmata dal direttore generale della sanità Lombarda, Marco Cozzoli. Chi risponde alla mia denuncia? Non si sa”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito democratico Gian Mario Fragomeli in risposta alla replica dell’Asst.

“Quando l’assessore Guido Bertolaso dichiarava che la sanità lombarda è all’anarchia evidentemente sapeva quello che diceva. Ma veniamo ai fatti. Il 19 marzo scorso ho posto tre semplici domande alla direzione generale welfare di Regione Lombardia, ossia quanti ambiti della provincia di Lecco risultavano privi di medico di medicina generale al 15 marzo, qual era la media di assistiti per medico e quanti professionisti sarebbero andati in pensione nelle annualità 2024, 2025 e 2026. Tre mesi dopo ho ricevuto risposte chiare che ho riportato nella mia denuncia, facendo calcoli semplici, quasi banali”.