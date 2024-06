INCIDENTE D’AUTO A PASTURO NELLA NOTTE: COINVOLTE DUE GIOVANISSIME

Data pubblicazione 17 Giugno 2024

PASTURO – Auto contro auto intorno alle due del mattino di oggi, lunedì, a Pasturo. Lo scontro è avvenuto in via Trieste, nei pressi del cimitero del paese.

Erano circa le 2 quando i veicoli sono venuti a contatto, per cause non ancora accertate. Vittime del sinistro due giovani donne, di 17 e 19 anni.

Il Soccorso Centro Valsassina giunto sul posto da Introbio con la sua ambulanza, ha accertato un codice giallo – indice di condizioni “mediamente critiche”.

Una delle ragazze coinvolte nell’incidente è stata quindi trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco – dove è arrivata intorno alle tre del mattino.

RedCro