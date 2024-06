STELLA ALPINA. FINALE DI STAGIONE PER LE SQUADRE BIANCOROSSE

Data pubblicazione 17 Giugno 2024

BARZIO – Nel fine settimana appena trascorso si è conclusa la stagione agonistica per le squadre di calcio e pallavolo della Stella Alpina Asd.

Ottima la stagione della squadra volley femminile Under 14 allenata da Marco Pozzoni, Giovanni Plati e Chiara Trainini. Classificate per le fasi finali di Coppa Primavera, svoltasi in casa al Palazzetto dello Sport di Barzio, le atlete sono state ancora una volta protagoniste conquistando un secondo posto dietro la Polisportiva Esino Lario.

Una sconfitta dopo un’annata strepitosa anche per il Calcio Open allenato da Giovanni Moneta. Nel 5-2 ai quarti di finale regionali si è pagata qualche assenza al termine di una stagione da ricordare perché la Stella Alpina open non era mai arrivata così avanti e poi per il percorso perfetto compiuto in campionato. “Non posso che essere soddisfatto dei miei ragazzi e fargli i complimenti – commenta Moneta – come sempre il gruppo fa la differenza ed il nostro è davvero unito”.

Stagione ricca di emozioni anche per la squadra del calcio categoria Allievi: dalla delusione di alcune sconfitte, come quella in finale di campionato per il primo posto, ma anche gioie come alcune vittorie pesanti durante la fase regolamentare di campionato, ad esempio contro la prima classificata del girone che ha subito una sola sconfitta. Altra grande soddisfazione la qualificazione alla fase regionale: giocata con squadre di livello superiore, infatti sono arrivate due sconfitte, ma per i ragazzi è stata comunque una bella esperienza poter affrontare atleti di altre province e realtà.

Nel mezzo della stagione c’è stata anche la trasferta a Cesenatico per il meeting organizzato dal CSI Lombardia dove la squadra si è piazzata a metà classifica del torneo ma “per i ragazzi sono stati quattro giorni di divertimento – commentano i mister Matteo Selva e Giovanni Camozzini – dove sono cresciuti sia come singoli sia come gruppo e hanno potuto incontrare ragazzi e ragazze da tutta la Lombardia”.

Stagione conclusa anche per il calcio categoria Ragazzi: una buona stagione con piazzamento a metà classifica. “La squadra era per metà nuova ed i ragazzi si dovevano conoscere e fare gruppo. Abbiamo raggiunto un buon rendimento e sono abbastanza soddisfatto per impegno e gioco profuso” racconta l’allenatore Giancarlo Camozzini, che da presidente della società ci tiene a ringraziare “tutto il consiglio direttivo Asd Stella Alpina, tutti gli allenatori ed assistenti, tutti i genitori. A loro un grazie per la fiducia”.

Per la prossima stagione i biancorossi avranno anche una squadra di calcio Under 10, per i nati dal 2015 al 2028. “Chi volesse farne parte può contattare la segreteria segreteria.asdstellalpina2013@gmail.com“.

Prima delle meritate vacanze un ultimo appuntamento aspetta la Stella Alpina, domenica 30 giugno il torneo alla memoria di Nicholas e Simone.