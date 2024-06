A LUGLIO SI SFIDANO A TACENO GLI AZZURRI DEL TAGLIO DELLA LEGNA

Data pubblicazione 18 Giugno 2024

TACENO – Manca ormai pochissimo al prossimo Campionato Italiano 2024 degli Stihl Timbersports, la competizione riconosciuta in tutto il mondo come il perfetto connubio tra precisione, potenza e velocità di esecuzione. Appuntamento a Taceno il 7 luglio. La partecipazione all’evento è gratuita e a ingresso libero.

A sfidarsi saranno gli atleti azzurri più abili nel taglio professionistico della legna, pronti a competere per aggiudicarsi il titolo di campione italiano 2024. In programma, prima della competizione principale, ci sarà anche la Rookies e Women Cup: in questo caso a contendersi il trofeo saranno giovani atleti under 25 e atlete internazionali.

Il Campionato nazionale arriva giusto qualche settimana dopo il World Trophy tenutosi a Milano il 25 maggio, a cui hanno partecipato i 16 atleti internazionali più quotati, e che ha visto trionfare il neozelandese Jack Jordan, autore di una performance stellare che gli ha permesso di ottenere il terzo titolo consecutivo e di stabilire un nuovo record mondiale.

Dai grattacieli dell’avanguardistico quartiere di CityLife si passerà ai panorami decisamente più incontaminati della Valsassina: il palcoscenico della competizione sarà infatti lo storico paese di Taceno, che grazie ai suoi paesaggi incantevoli è una destinazione ideale per gli amanti dello sport, oltre che per chi desidera scoprire le bellezze naturali e culturali della regione.

Il campione in carica è l’atleta valtellinese Alessandro Ciaponi, capitano della nazionale agli ultimi mondiali di Stoccarda 2023: nessun dubbio sul fatto che proverà in tutti i modi a difendere il trono e a ripetersi anche per quest’anno. Per fare ciò, dovrà guardarsi le spalle dagli altri 11 atleti che prenderanno parte alla competizione: Andrea Rossi, Riccardo Ambrosini, Michael Del Pin, Michel Perrin, Alberto Fumagalli, Mattia Berbenni, Marco Locatelli, Oscar Frigè, Daniel Filippi, Luca Armellin e Mario Rebora.