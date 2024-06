CASARGO È GRANDE BEACH VOLLEY. SABATO IL ‘VALDACORDA’ 3 VS3

Data pubblicazione 19 Giugno 2024

CASARGO – Una cornice così per il beach volley non è da tutti i giorni: due campi vista Legnone e pizzi di Parlasco. e Casargo si fa bella per accogliere quella che ormai è un grande classico dell’estate in Alta Valle.

Un evento sportivo nato quasi per gioco e che negli anni è riuscito a coinvolgere più di 100 ragazzi e ben 32 squadre che si affronteranno al Parco delle Chiuse a colpi di skyball, bagher, palleggi e schiacciate.

La macchina organizzativa è già all’opera e sabato 22 giugno, già dalle 9, i campi saranno attivi e il servizio bar ristoro aperto.