CASSINA. MICHELE POLVARA INDOSSA LA FASCIA, ASSESSORI CANALI E DEPRETIS

Data pubblicazione 19 Giugno 2024

CASSINA VALSASSINA – Si è insediato martedì sera il nuovo sindaco di Cassina Valsassina. Michele Polvara, eletto col voto di 276 cittadini (67% di affluenza per la lista unica), ha giurato e presentato la giunta, che sarà composta da Silvana Canali, vicesindaco, e Claudio Depretis.

La vicesindaco sarà assessore a Istruzione, Cultura, Servizi sociali, Assistenza, Politiche giovanili, Risorse umane. Claudio Depretis nominato assessore ai Lavori pubblici, Edilizia privata, Viabilità, Urbanistica, Ambiente ed ecologia, Agricoltura.

Il neosindaco Polvara ha ringraziato il suo predecessore Roberto Combi e la giunta uscente – “rimarranno consiglieri preziosi” – e ha speso una parola in particolare per Cinzia Combi: “se sono qui oggi a ricoprire questo ruolo è anche grazie a lei che mi ha trasmesso l’interesse per il Comune. Un grazie ai nuovi arrivati per la fiducia in me e a tutti i dipendente del Comune per la pazienza che mi stanno dimostrando”.