MARGNO, DEBUTTA IL SINDACO CATTANEO. IN GIUNTA MALUGANI E BETTEGA

Data pubblicazione 20 Giugno 2024

MARGNO – Appuntamento in sala consigliare a Margno per il neo sindaco Manuele Cattaneo e la nuova amministrazione. Qualche problema tecnico risolto in maniera divertente alleggerisce la tensione e si parte quindi con il conteggio delle presenze:

Mirko Cecchetti, Valter Falcetti, Fabio Durante, Giampiero Manzoni, Luca Tagliaferri, Monica Malugani, Giandomenico Pensotti, Carlo Malugani, tutti presenti anche a distanza.

I due assessori sono Maria Rosaria Malugani ed Ezio Bettega, deleghe ai consiglieri dando loro potere di rappresentanza e amministrazione. Gli applausi dopo il giuramento e la sessione si conclude con Cattaneo pieno di grinta: “State tranquilli, fin da ora stiamo lavorando per voi”.

C.A.M.