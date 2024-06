PAGNONA. INIZIA IL QUINTO MANDATO DEL SINDACO MARTINO COLOMBO

Data pubblicazione 20 Giugno 2024

PAGNONA – Martino Colombo indossa per la quinta volta la fascia da sindaco di Pagnona e conferma in giunta il vicesindaco Marino Tagliaferri e l’assessore Severa Tagliaferri.

Lista unica alle elezioni dell’8 e 9 giugno scorsi, “Per Pagnona” vede così eletti in Consiglio comunale tutti i suoi candidati, sei dei quali in continuità con l’amministrazione uscente – Loris Buttera, Ivana Rota, Chiara Rusconi, Amos Tagliaferri, Enrico Tagliaferri e Gian Maria Tagliaferri – mentre è una prima esperienza per Mara Tagliaferri ed Elio Pasetti.

Al prossimo Consiglio comunale il sindaco Colombo distribuirà le deleghe ai Consiglieri così da renderli parte attiva nell’amministrazione.