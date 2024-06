SCI DI FONDO. PREPARAZIONE CON IL TEAM OLIMPICO PER AKSEL ARTUSI

Data pubblicazione 21 Giugno 2024

PRIMALUNA – Aksel Artusi in raduno in Val Martello con gli atleti dello sci di fondo selezionati in vista delle olimpiadi di Milano-Cortina.

Mentre la nazionale è in trasferta nel nord Europa – ora Lillehammer, in Norvegia, e poi Torsby, in Svezia – gli atleti più giovani, tra i quali anche il 2004 di Primaluna Aksel Artusi, sono stati convocati in Altro Adige dal 24 giugno al 6 luglio dove si alleneranno per mettere nelle gambe il “carico” in vista della stagione agonistica che si aprirà con il tradizionale Summer Festival di Forni Avoltri, gara di skiroll valida anche come prima prova della Coppa Italia di sci nordico.

Con Aksel Artusi presenti anche Alessandro Chiocchetti, Michael Hellweger, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Riccardo Bernardi, Giacomo Petrini, Fabrizio Poli, Davide Ghio, Teo Galli, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Virginia Cena, Iris De Martin Pinter e Maria Gismondi, alla presenza dei tecnici Renato Pasini, Fulvio Scola, Giuseppe Cioffi e Aldo Savoldelli.