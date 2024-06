MAGGIO DI CREMENO DICE ADDIO A ROSELLA INVERNIZZI. AVEVA 74 ANNI

Data pubblicazione 22 Giugno 2024

CREMENO – Cordoglio nella frazione di Maggio per la scomparsa all’età di 74 anni di Rosa Invernizzi, conosciuta come Rosella, nota per l’attività commerciale (il negozio di calzature nella piazza della località). “Persona che conosco da anni – la ricorda il sindaco Pier Luigi Invernizzi -, accanto al lavoro a Maggio ha sempre aiutato per le varie iniziative di volontariato. Una bella persona, mi dispiace proprio”.

I funerali si terranno lunedì pomeriggio a Maggio (vedi avviso funebre a fondo pagina). La signora lascia il marito Rinaldo e le sorelle Luigia e Giampiera.

RedAlt