A GESSATE GIORNATA DI SPORT IN RICORDO DI ELENA E DIEGO, I BIMBI UCCISI DAL PADRE A MARGNO

Data pubblicazione 22 Giugno 2024

GESSATE (MI) – Domenica 23 giugno, in memoria dei gemelli Elena e Diego Bressi si terrà a Gessate la 4ª giornata sportiva “Elena & Diego… per non dimenticare”. I due gemelli milanesi, di dodici anni, erano stati uccisi nella notte tra il 26 e il 27 giugno 2020 nella loro casa vacanze di Margno dal padre Mario, che si era poi tolto la vita, ed erano stati ritrovati dalla madre Daniela Fumagalli, a cui il padre aveva comunicato il gesto.

L’evento si svolgerà presso il Centro sportivo “R. Bertini” in via Gramsci 5. Il programma, organizzato dall’Asd Cambiaghese, squadra di calcio di Diego, e dall’Asd FreeArt Gessate, società di Elena, in collaborazione con Esselunga, include:

Trofeo di calcio quadrangolare Figc:

9: Ritrovo atleti

9:30: Prima semifinale

11: Seconda semifinale

12:30: Pausa pranzo con servizio ristorazione

14:30: Finale 3° – 4° Posto

16: Finale 1° – 2° Posto

A seguire premiazioni

Trofeo nazionale Fisr freestyle slalom pattinaggio inline:

8: Ritrovo atleti – operazioni di segreteria

8:30: Briefing

8:45: Riscaldamento

9: Inizio gare (G-ES-R-A-J-S-M)

12:30: Pausa pranzo con servizio ristorazione

15: Ripresa gare

A chiusura gara: sfida piccoli atleti del corso semplicissimo ASD FreeArt.

A seguire premiazioni

L’evento è un tributo alla memoria dei due gemellini, ricordati attraverso lo sport e l’unione della comunità, che nell’annunciare l’iniziativa ha evidenziato di portarli ancora con sé: “Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo”.

