VERTICAL PAGNONA-RIFUGIO GRIERA: VINCONO MIRKO SANELLI E ARIANNA TAGLIAFERRI DI PREMANA

Data pubblicazione 24 Giugno 2024

PAGNONA – Mirko Sanelli tra i maschi e Arianna Tagliaferri tra le donne, entrambi originari di Premana, trionfano nella Vertical Pagnona-Rifugio Griera. Una gara di corsa in montagna di sola salita lunga 3 chilometri e mezzo con un dislivello positivo di 935 metri, organizzata dalla Polisportiva Pagnona tra gli eventi pensati per celebrare i 50 anni di attività del sodalizio.

Mirko Sanelli ha chiuso la sua prestazione tra i maschi in 38’38”, riuscendo a staccare di quasi un minuto il derviese Matteo Pandiani (individuale), secondo in 39’29”, con Luca Lizzoli del Centro Atleti Lizzoli di Premana in terza posizione in 39’50”. Nella top ten ecco Marco Lafranconi (Falchi Lecco) quarto in 40’47”, Claudio Tagliaferri (Pol. Pagnona) quinto in 40’53”, Giovanni Malugani (Ca Lizzoli) sesto in 41’39”, Emanuele Romanò (individuale) settimo in 41’55”, Costantino Simonetta (Falchi Lecco) ottavo in 41’57”, Andrea Riva (Aries Como) nono in 43’15” e Fausto Lizzoli (Ca Lizzoli decimo in 43’19”.

Arianna Tagliaferri tra le donne ha fermato il crono a 44’49”. Al secondo posto Martina Brambilla (individuale) in 45’10” con Lidia Greco (Pol. Pagnona) a completare il podio in 48’54”. Anna Fumagalli (Gs Mario Corti) è arrivata quarta in 49’27”, Monica Maltese (Vam Race) quinta in 50’04”. Giovanna Cavalli (Team Pasturo) è sesta in 50’42”, Barbara Conti (Pol. Pagnona) settima in 51’05”, Ada Codega (Premana) ottava in 51’26”, Paola Bonacina (individuale) nona in 52’19” e Aurora Riva (Sky Lario Runners) decima in 52’24”.