MOGGIO: ARRIVANO I TURISTI E ‘SALTA’ LA TELEFONIA MOBILE

Data pubblicazione 24 Giugno 2024

MOGGIO – Da questa mattina, lunedì, sono fuori servizio le linee di telefonia mobile a Moggio. Numerose le segnalazioni che riguardano diverse compagnie a partire dalle principali – Tim e Vodafone – passando da Kena, HoMibile, 1Mobile ed altre.

La causa del blackout non è nota, non si può escludere che le reti non riescano a supportare l’aumento di traffico dovuto all’arrivo dei villeggianti per trascorrere un periodo di riposo nelle seconde case. Riposo garantito anche dall’assenza di comunicazioni.

RedAlt