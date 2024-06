DON BRUNELLO CADE DA UN ALBERO E SI FRATTURA IL FEMORE. A GRAVEDONA, SALTA LA FESTA DEI 60 ANNI DI SACERDOZIO

Data pubblicazione 25 Giugno 2024

CASARGO – Don Bruno, il parroco dell’Alta Valsassina, lo definisce (rassegnato…) “Un uomo sempre intraprendente, laboriosissimo, amante della natura… a 84 anni suonati, se vede cose fuori posto le deve sistemare – specie se comportano azione concrete. In auto tiene attrezzi, machete, cesoie…”.

Il soggetto di cui si parla è don Brunello, figura carismatica e notissima, ieri lunedì protagonista di un episodio di cronaca collegato proprio alla sua perenne disponibilità: passando verso le 21 sulla strada fra Indovero e Pomaleccio vede dei rami e fronde “fuori posto”, si arrampica su un ramo per sistemare la pinata ma purtroppo perde l’equilibrio e cade a terra. Nell’impatto, l’anziano ma baldanzoso sacerdote si frattura un femore.

Assistito dalla Croce Rossa di Premana, don Brunello è stato trasportato all’ospedale di Gravedona, in codice giallo.

“Un disastro – commenta ancora don Bruno – e non tanto o solo per il danno fisico. Lui, il 27 giugno prossimo, compie sessant’anni di sacerdozio: avevamo già programmato i festeggiamenti, su a San Martino, con cori, rinfresco, doni… Una grande celebrazione che comunque a questo punto faremo a Gravedona, in forma diversa. Gli vogliamo tutti un mondo di bene” conclude il parroco che si autodefinisce, nella situazione, “agitatissimo”.

E che ora dovrà gestire un’ulteriore piccola emergenza collegata al tanto “fare” del mitico don Brunello – tra messe e mille attività di un prete indomito, il quale pare non sentire l’età avanzata.

A cui vanno i nostri auguri per una rapida e completa ripresa.

RedAlV

