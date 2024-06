Data pubblicazione 25 Giugno 2024

LECCO – Si parla in questi giorni di un possibile arrivo sulla panchina della Lecco Calcio dell’allenatore ed ex giocatore Walter Novellino. Il neo presidente Aniello Aliberti avrebbe infatti deciso di puntare forte su un big della panchina per la prossima stagione in Serie C.

Novellino è il nome forte che circola in queste ore. L’esperto allenatore campano, attualmente è svincolato dopo le esperienze a singhiozzo alla guida della Juve Stabia in Serie C.