DAGLI OCCHI DI CHRIS: “SGUARDI D’INCANTO ALLA LUCE DEL TRAMONTO”

Data pubblicazione 26 Giugno 2024

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con gli scatti più emblematici del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto un’ immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Sguardi d’incanto alla luce del tramonto“.

L’autore la descrive così, in poesia e prosa:

Guardo il tramonto, tra le ombre delle montagne,

nel cielo dipinto di sfumature dorate.

I colori vibranti abbracciano l’orizzonte,

come un dolce segreto, un’emozione che sfiora.

Le nuvole si muovono con grazia nel cielo,

come i sogni che danzano leggeri nell’aria.

In ogni riflesso di luce, un’ombra di te,

che illumina il mio cuore, come il sole al tramonto.

Con te accanto o nel cuore, un legame prezioso,

il tramonto ci avvolge in un abbraccio di serenità.

Guardiamo insieme il sole che scompare lentamente,

sognando un futuro di gioia e felicità.

La fotografia cattura un suggestivo tramonto tra le montagne, con il cielo dipinto di sfumature dorate e arancioni che abbracciano delicatamente l’orizzonte. Le nuvole si muovono con grazia nel cielo, creando un’atmosfera di leggerezza e magia, simile ai sogni che danzano nell’aria. La luce del sole riflessa sulle nuvole e sulle cime delle montagne crea un’ombra di mistero e bellezza, mentre la silhouette degli alberi e delle colline si staglia contro il cielo in un abbraccio di serenità.

L’immagine trasmette un senso di calma e contemplazione, evocando emozioni di gioia e felicità, come se fosse un momento sospeso nel tempo.

Foto scattata a Primaluna il 19 giugno 2024.