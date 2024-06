INSEDIAMENTO A PRIMALUNA, DOPO ANNI RICOMPARE UN’OPPOSIZIONE

Data pubblicazione 26 Giugno 2024

PRIMALUNA – “Buona sera a tutti” inizia così il primo consiglio comunale con il saluto del sindaco Mauro Artusi, vincente per quattro mandati. Subito dopo prende la parola il segretario Maria Grazia Padronaggio, presentandosi a tutti i neo consiglieri, e si parte con l’appello: tutti presenti.

Si procede come da programma. Prima la convalida dell’eseguibilità della carica, la prima alzata di mano, per proseguire con il giuramento, sul libro della Costituzione donato dal nuovo assessore in carica Erino Delpini. Prima di proseguire Artusi vuole ringraziare Elisa Melesi (Servizi sociali) del precedente mandato, per il lavoro svolto, e Santi Acquistapace (ex vicesindaco) per essersi sempre prodigato per gli altri e avere svolto il suo lavoro seguendo gli insegnamenti dati dalla sua esperienza come alpino. “Apriamo un mandato importante” prosegue Artusi, “dopo un mandato particolarmente duro”: ricorda infatti l’alluvione, il Covid ma anche i fondi del PNRR, ribadisce che ci stiamo muovendo verso un “periodo con maggiore austerità della spesa pubblica” e si augura l’appoggio di tutto il consiglio compresa la minoranza, promuovendo un mandato che andrà incontro ai servizi (“Sta a noi coinvolgere i cittadini”) per poi spostarsi sull’altro argomento caldo, ovvero la fusione – ribadendo la data del referendum, il 27 ottobre, e seguendo la volontà di fondersi con Cortenova.

Il primo cittadino riconosce la costruttività dell’avere una minoranza, e si aspetta un lavoro leale da entrambe le parti.

I nuovi assessori in carica sono Claudia Paroli (vicesindaco) ed Erino Delpini (a sinistra insieme al sindaco).

Designazione dei capigruppo per la minoranza: Walter Melesi con sostituto Riccardo Pasquini; capogruppo della maggioranza Michela Prandi.

Ultimo intervento da parte della minoranza. Pasquini interviene complimentandosi con il sindaco, insistendo che i cittadini saranno chiamati a una scelta importante a ottobre, chiedendo di fare in modo che ognuno porti più persone a quella votazione – precisando che tutte le persone presenti in consiglio siano li per un atto di amore per il proprio paese.

RedPol