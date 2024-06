Data pubblicazione 28 Giugno 2024

ROMA – Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha comunicato la composizione dei gironi del Campionato Serie C NOW per la stagione 2024/2025. Il torneo inizierà domenica 25 agosto per concludersi domenica 24 aprile 2025.

Una la sosta, il 29 dicembre. Tre i turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 12 marzo 2025. La Coppa Italia di C inizierà invece domenica 11 agosto per concludersi mercoledì 9 aprile…

CONTINUA SU LECCO NEWS: