“DOG DAY” A CORTENOVA: UNA DOMENICA DEDICATA AGLI AMICI A 4 ZAMPE

Data pubblicazione 30 Giugno 2024

CORTENOVA – Si conferma un’apprezzatissima iniziativa il “Dog day” di Cortenova, giunto al suo terzo anno, ormai divenuto un appuntamento fisso che, come per le precedenti edizioni, ha riscosso grande interesse e partecipazione, sia da parte dei residenti, provenienti da tutta la Valle, che dei numerosi turisti che non si sono lasciati sfuggire l’opportunità di usufruire di una consulenza professionale gratuita e personalizzata per togliersi dubbi e curiosità riguardo la gestione dei loro amici a 4 zampe, trovando suggerimenti e preziosi consigli per migliorare la relazione con il proprio cane.

L’evento, tenutosi nella giornata di domenica 30 giugno al campo di educazione in via Carreggiata a Bindo, adiacente alla pista ciclabile, è stato organizzato dall’educatrice cinofila Michela Valentinuzzi in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cortenova.

Chi se lo fosse perso o non fosse riuscito a trovare posto, può sempre rivolgersi a Michela che, nella stessa location, tiene tutto l’anno percorsi educativi, consulenze personalizzate pre e post affido, socializzazioni e altre numerose attività dedicate al mondo canino.