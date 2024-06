COPPA ITALIA SKIROLL, LA DOPPIETTA DI MARIA INVERNIZZI A CICAGNA. AL TOP ANCHE I FRATELLI COMBI

Data pubblicazione 30 Giugno 2024

SANTO STEFANO D’AVETO CICAGNA (GE) – Dopo la vittoria di ieri nella Sprint in tecnica libera, Maria Invernizzi (CM Valsassina, in copertina sul podio) si è ripetuta oggi in Coppa Italia di skiroll – stavolta nella Mass start -, vincendo ancora nella sua categoria e piazzandosi seconda nella classifica assoluta.

La gara ha coperto una distanza di 6 km ed è stata appannaggio di Elisa Sordello (Entracque Alpi Marittime); a Chiara Agostinetto (Valdobbiadene) il terzo posto con un ritardo di oltre un minuto, l’introbiese Camilla Crippa (Team Brianza) ha chiuso al quinto posto. Nell’Under 14 sui 3 km Marco Combi (SC Primaluna) ha conquistato la vittoria, mentre Mattia Artusi della Nordic Ski Valsassina si è classificato terzo. Il fratello di Macro, Mattia Combi (SC Primaluna) ha vinto a sua volta la categoria Pulcini sulla distanza dei 2 km – con Federico Carissimi terzo.

Buona la partecipazione dei ragazzi dell’associazione Nordik Ski Valsassina asd (nelle immagini qui sopra): Federico Carissimi, Elisa Rusconi, Arianna Carissimi, Michele Gianola, Artusi Mattia, Omar Spotti, Matteo Rusconi.

>Le classifiche compltee delle gare di domenica 30 giugno