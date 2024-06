TANTI CAMION MA POCA GENTE AL TRUCK FESTIVAL, DOMENICA MATTINA PREVALE IL MALTEMPO

Data pubblicazione 30 Giugno 2024

BARZIO – Dopo un buon sabato, domenica all’insegna del brutto tempo e dunque poco pubblico presente al sesto Truck Festival della Valsassina organizzato nell’area della Fornace di Barzio.

La due giorni di eventi per gli appassionati del settore ha attratto comunque curiosi e famiglie (specie ieri), proponendo tante iniziative, cibo, musica e arte. 84 i camion “in esposizione”, oltre a una decina di auto in modalità ‘Tuning‘.

Per chi oggi non ha voluto o potuto esserci, in questa pagina le belle immagini realizzate da Giorgio Formenti, il foto-inviato di VN a Barzio.

SU VN LEGGI ANCHE: