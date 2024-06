PONTE DELLA VITTORIA IN SICUREZZA, IL COMUNE DI CREMENO AGGIORNA: “PROGETTO DI FATTIBILITÀ IN CORSO”

Data pubblicazione 30 Giugno 2024

CREMENO – Letto il nostro articolo (con lettera e commento) di ieri su VN, l’amministrazione comunale di Cremeno ci ha informati a proposito della situazione – documentando l’evoluzione del progetto, caldeggiato da tempo dal sindaco Invernizzi e dalla giunta del paese, per mettere in sicurezza l’area del Ponte della Vittoria. Nel tentativo di dissuadere da gesti estremi quanti scelgono proprio quel manufatto per porre fine alla propria esistenza.

“Abbiamo dato in questi giorni l’incarico per il progetto di fattibilità della messa in sicurezza all‘ingegner Bernardi di Colico – spiegano il primo cittadino e il suo vice Antonio Arrigoni Neri – e stiamo chiudendo le procedure di legge”.

“Si tratta di un impegno economico importante per studiare una soluzione progettuale ad hoc, che coniughi sicurezza e salvaguardia dell’estetica del manufatto” (cinquemila euro, ndr). Parte dei soldi per il piano giungono dalla Provincia, il resto – la porzione maggiore – sarà a carico del Comune di Cremeno.

