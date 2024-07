CALCIO: ALLA “BELVE F.C.” IL SECONDO TORNEO PEPPINO NEGRI DI CORTENOVA

Data pubblicazione 1 Luglio 2024

CORTENOVA – Weekend di calcio al centro sportivo Todeschini di Bindo, Cortenova, dove è andata in scena la seconda edizione del torneo 12 ore “Peppino Negri“, organizzata dai ragazzi del CSI Cortenova. A trionfare a sorpresa sono i giovani della Belve F.C. (in copertina), primi meritatamente dopo una cavalcata perfetta nonostante i pronostici contrari.

Sedici le squadre al via, suddivise in quattro gironi da quattro formazioni. Dopo le fasi iniziali, spazio ai quarti di finale, semifinali e finalissime. Tutto in perfetto orario con la scaletta programmata alla vigilia della competizione.

Dopo i già menzionati vincitori, secondo posto per il Bar Campanile, che lo scorso anno aveva chiuso al terzo gradino del podio; un ottimo risultato considerando che la squadra era stata a un passo dall’eliminazione ai gironi, scampata per un soffio con tre gol in cinque minuti nella seconda partita di giornata. Percorso inverso invece per i lecchesi del CD Spiaze, con la medaglia di bronzo del 2024 che vale un passo indietro rispetto all’argento dell’edizione passata.

Unica nota stonata la sconfitta dell’Italia per mano della Svizzera, con la sventurata partita che è stata proiettata davanti ai tanti presenti.

G.G.