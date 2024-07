PROLOCO E COMUNE: TUTTI GLI EVENTI IN CALENDARIO NEL LUGLIO DI CREMENO

Data pubblicazione 1 Luglio 2024

CREMENO – Il mese di luglio a Cremeno sarà ricco di eventi e momenti di svago e divertimento per tutte le famiglie: il Comune, insieme alla Pro Loco di Cremeno e Maggio e Viva Team, ha infatti messo in calendario per questo mese eventi ogni giorno del mese.

Durante tutta la giornata, Viva Team farà animazione con mini club e attività varie dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18. L’animazione diurna si terrà tutti i giorni a Maggio presso l’area Corti e a Cremeno in piazza Europa, escluso la domenica.

A Maggio, in area Corti, verrà effettuata inoltre la ginnastica in forma di “risveglio muscolare”, alle 10.

Gli aggiornamenti saranno comunicati con calendari settimanali esposti nelle bacheche e negli esercizi pubblici.

Il giovedì mattina a Cremeno a causa del mercato settimanale, le attività di animazione verranno svolte nel parchetto sotto Piazza Europa.

Karaoke, cabaret, musica live e giochi musicali animeranno poi le serate: il 13 e il 29 luglio si esibirà il Coro Valsassina, il 12 e 27 luglio sarà il turno del Corpo musicale di Barzio; il 27 si terrà anche la festa della Protezione Civile, dove sarà possibile cenare sul posto o ordinare d’asporto.

