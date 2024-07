MUSICA E SPORT PROTAGONISTI NEL PRIMO WEEKEND DI LUGLIO A BARZIO

Data pubblicazione 2 Luglio 2024

BARZIO – Musica, sport e missione protagonisti nel primo weekend di luglio a Barzio.

Il fine settimana nella perla della Valsassina inizia con il Canto d’Estate organizzato dal coro femminile Vandelia diretto dal maestro Francesco Bussani, che sabato 6 luglio nella chiesa parrocchiale di Barzio ospita gli amici del coro Anthèa di Bretonico diretto dal maestro Marianna Setti. Ingresso libero.

Domenica appuntamento sportivo con l’E-bike tour delle Contrade. Ritrovo alle 9 al palazzetto dello sport per una escursione fino ai Piani di Artavaggio. Dopo i 20 chilometri previsti, pausa pranzo al rifugio Cazzaniga e ritorno.