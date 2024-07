A CREMENO IL PROGETTO “MERAVIGLIA: METTERE AL CENTRO LA FAMIGLIA”

Data pubblicazione 2 Luglio 2024

CREMENO – Il Comune di Cremeno e l’Ambito Territoriale di Bellano hanno siglato un accordo per la realizzazione del progetto “Meraviglia: mettere al centro la famiglia”, finanziato dalla Regione Lombardia attraverso il Fondo nazionale per le politiche della famiglia 2023 e da ATS Brianza.

In base all’accordo, il Comune di Cremeno metterà a disposizione gli spazi dell’ex locale “Punto Giochi” in Piazza Santa Maria, che saranno utilizzati per ospitare le diverse attività previste dal progetto. Queste attività saranno realizzate da un gruppo di partner che hanno aderito all’iniziativa:

– Sineresi società cooperativa sociale: attività educative di gruppo, arteterapia, psicomotricità, attività di gioco assistito, incontri per l’affido familiare, colloqui per le famiglie.

– Omnia Language: sportello a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari; sportello di informazione e orientamento da parte dell’assistente sociale.

– Auser Leucum: sportello informativo e di supporto per gli anziani, iniziative a supporto dei caregiver familiari, percorsi di digitalizzazione per anziani.

– Fondazione Don Silvano Caccia: sportello di supporto alla genitorialità e di ascolto delle famiglie; sportello di consulenza familiare e di orientamento/supporto alle coppie in fase di separazione; gruppi di sostegno alla relazione figli/genitori e alla genitorialità.

– Associazione Puppenfesten: attività di promozione dell’invecchiamento attivo.

– Cooperativa La Muggiasca: attività di supporto alle famiglie ed in particolare ai caregiver famigliari di persone con demenza – “gruppi ABC”; gli stessi, si svolgeranno contemporaneamente ad attività rivolte a persone anziane.

L’accordo ha una durata iniziale di un anno, con possibilità di proroga, e prevede un riconoscimento economico massimo di 10mila euro dall’Ambito Territoriale di Bellano al Comune di Cremeno per la messa a disposizione degli spazi.