‘IDEE IN TESTA BY ROBY’ DI NUOVO CAMPIONE AL TORNEO GIOVANILE DI TACENO

Data pubblicazione 3 Luglio 2024

TACENO – Dopo l’antipasto del sabato con la categoria seniores, è toccato ad altri giovanissimi pallavolisti dare spettacolo sul campo sintetico del Centro Sportivo Biorca di Taceno.

Al termine dei gironi ha avuto inizio la fase a eliminazione diretta, quattro quarti di finale che hanno decretato le semifinaliste di questa terza edizione.

Nella finalina di consolazione è stata battaglia vera, una sfida ricca di azioni senza esclusione di colpi tre i premanesi dei Sognè che hanno tenuto duro ed hanno controllato il tentativo di rientro delle ragazze lagheè: 2 set a 0 con i parziali in bilico sino quasi a fine set, 25-20 e 25-19 il punteggio con i ragazzi dell’alta valle che si riconfermano un anno dopo di nuovo sul terzo gradino del podio.

Alle 18 tutti gli occhi del Biorca sono fissi sui 9 metri x 18 dove sono scesi in campo da una parte le agguerritissime ragazze della Pallavolo Picco Lecco, 7 atlete pazzesche pronte a tutto pur di alzare il trofeo. Dall’altra i campioni in carica del 2023 delle Idee In Testa By Roby, una selezione nuova, creata ad hoc per l’occasione che ha solamente un obiettivo, portare un altro trofeo in negozio a Primaluna.

Da segnalare che le prime tre squadre classificate sono state le stesse del 2023.

A fine serata i ringraziamenti di rito, a tutti i ragazzi per essersi messi in gioco, agli arbitri, agli organizzatori, al Centro Sportivo Biorca di Taceno e a Marco Marongiu per l’ennesima organizzazione del torneo, giunto alla sua terza edizione, successivamente le foto di rito con le consegne dei premi individuali, delle coppe e dell’ambito trofeo di questa terza edizione.

Ecco i nomi dei protagonisti e di chi ha collaborato:

Quarti classificati: Anche Oggi Vinciamo Domani (Veronica Viglienghi, Tommaso Galbani, Mattia Orlandi, Matilde Acquistapace, Alice Trivella, Sara Acquistapace e Lucia Buzzella

Terzi classificati: Sognè (Chiara Gianola, Giulia Salvadori, Siria Pomoni, Giuliana Gianola, Andrea Casalone, Giacomo Fazzini e Lorenzo Dini Ciacci)

Secondi classificati: On Top Mai Stop (Alessia Magni, Gloria Tentori, Greta Cattaneo, Noemi Monti, Cloe Cariboni, Anna Lanfranconi e Chiara Pensotti)

Primi classificati: Idee In Testa By Roby (Matteo Vezzoli, Luca Vassena, Elisa Nistri, Elisa Polvara, Gilda Colombo, Matilde Locatelli, Matilde Sala, Beatrice Sacchi, Sara De Gregorio e Nicole Limonta, allenatore Marco Marongiu)

Miglior giocatore: Matteo Vezzoli (Idee In Testa By Roby) e Chiara Pensotti (On Top Mai Stop)

Arbitri: Davide Nasazzi e Sofia Mattarelli di Esino Lario

Segnapunti: Alessia Marongiu di Primaluna