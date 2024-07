BANDO EVENTI SPORTIVI, DALLA REGIONE FONDI PER 450MILA EURO: ANDRANNO ANCHE AL TEAM PASTURO

Data pubblicazione 3 Luglio 2024

MILANO – Approvato lo scorrimento della graduatoria del bando di Regione Lombardia a ‘Sostegno alle manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo‘, che ha avuto una dotazione finanziaria pari ad 1.550.000 euro.

Le risorse disponibili per quest’ultimo trimestre sono state pari a 450.000 euro e sono destinate a 40 associazioni sportive. Il contributo è previsto le manifestazioni e gli eventi sportivi per agonisti o dilettanti realizzati in Lombardia. Il periodo interessato è quello compreso tra il 1 luglio e il 30 settembre 2024 …

