TORNEO DEI COMUNI: I VICECAMPIONI STECCANO L’ESORDIO. OK CORTENOVA E INTROBIO

Data pubblicazione 3 Luglio 2024

PRIMALUNA – Paesi in campo e fischio d’inizio per la quarta edizione del Trofeo dei Comuni valsassinesi all’oratorio di Primaluna, dove è stata giocata la prima serata di partite.

Ad inaugurare la competizione le formazioni di Cortenova e Cremeno/Cassina, quest’ultima finalista della passata edizione. Passo falso a sorpresa per la squadra dell’altopiano che cade 2-1 per mano degli avversari.

Nella seconda partita scontro tra i vicini Introbio e Pasturo. Più gol e spettacolo rispetto al match precedente, con i primi che al fischio finale vincono la gara 5-3.

La seconda giornata del trofeo è in programma per giovedì 4 luglio. Alle 20.30 si sfideranno Premana e Ballabio, un’ora dopo in campo Esino Lario contro Taceno/Parlasco e a chiudere la serata il turno del derby tra Cremeno/Cassina e Barzio/Moggio.

G.G.