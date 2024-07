RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “DEFLAGRAZIONE DELL’ANIMA”

Data pubblicazione 3 Luglio 2024

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Deflagrazione dell’Anima“.

L’autore la descrive così, in poesia e prosa:

Nell’oscurità della notte profonda,

un fuoco d’artificio risplende in cielo,

esplosione di colori, gioia feconda,

simbolo di rinascita, di un nuovo anelo.

L’onda d’urto si propaga nell’aria,

come un cuore che batte forte e ardente,

sotto pressione, l’anima si prepara,

a esplodere, a mostrare la sua potente.

Innumerevoli esplosioni interiori,

sfide e dolori, prove della vita,

ma dentro di noi risorse veri tesori,

forza e resilienza, luce infinita.

Guarda il fuoco che danza e si libra,

come l’animo umano, destinato a splendere,

trasformando le esplosioni in opera,

di bellezza e forza, senza mai temere.

Così siamo come fuochi nel buio,

pronti a esplodere, a risplendere,

mostrando al mondo il nostro annuncio,

che nelle sfide, nell’urto, c’è da apprendere.

L’immagine dell’onda d’urto del fuoco cattura la potenza e la bellezza di un’esplosione, simbolo di trasformazione e rinascita. Metaforicamente, rappresenta il processo dell’animo umano sotto pressione e dolore, lavorando costantemente per raggiungere un obiettivo, esplodendo come un fuoco d’artificio. Questo processo di crescita e trasformazione richiede innumerevoli esplosioni interiori, simili alle sfide e ai dolori che affrontiamo nella vita.

Attraverso queste esplosioni interiori, l’animo umano rivela la vastità delle risorse interiori a sua disposizione. Ogni scoppio di emozioni intense e di esperienze dolorose mette in luce la forza, la resilienza e la capacità di rinascita che risiedono all’interno di ciascuno di noi. È proprio in questi momenti di pressione e di lotta che emergono le risorse più profonde dell’animo umano, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita e di trasformazione.

Foto scattata a Lecco il 30 giugno 2024.