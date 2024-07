PREMANA, LAVORI AL VIADOTTO DI GIABBIO SULLA STRADA PROVINCIALE 67

Data pubblicazione 9 Luglio 2024

PREMANA – Sono entrati nel vivo i lavori di consolidamento del viadotto in località Giabbio a Premana sulla strada provinciale 67 “dell’alta Valsassina e Valvarrone”. Il progetto prevede il ripristino e il rinforzo di varie parti della struttura sull’impalcato e sulle sottostrutture. Sono inoltre previsti il ripristino della soletta, la realizzazione di una nuova impermeabilizzazione, di nuovi giunti, la sostituzione dei dispositivi di ritenuta e il rifacimento del tappeto di usura.

Attualmente sono in corso i ripristini dei pulvini, delle pile e delle travi di collegamento mediante idrolavaggio ad altra pressione, il ripristino dei ferri di armatura e del copriferro. L’importo totale del finanziamento ministeriale è di 900.000 euro, per un importo lavori di 642.399,33 euro: il termine dei lavori è previsto per fine 2024.

“I lavori al viadotto di Premana – commenta il vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli – rientrano nei più ampio programma di interventi di consolidamento finalizzati alla messa in sicurezza dei ponti sulle strade provinciali del territorio, che tiene conto anche delle caratteristiche architettoniche e tecnologiche peculiari delle varie strutture. L’attenzione della Provincia su questo fronte è molto alta, come testimoniano i numerosi interventi già conclusi, avviati o di prossima realizzazione su tutto il territorio provinciale, grazie anche ai finanziamenti degli enti superiori, Governo e Regione. Ringrazio gli uffici e i tecnici della Provincia per la professionalità che dimostrano anche nella programmazione di questi interventi”.