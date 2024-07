MOGGIO-ARTAVAGGIO 2024: TRIONFANO IL BERGAMASCO BA E LA VALSASSINESE BRAMBILLA

Data pubblicazione 9 Luglio 2024

MOGGIO – Il bergamasco Filippo Ba (Gav Vertova) e la valsassinese Martina Brambilla (Team Pasturo) sono i trionfatori della 59^ edizione della Moggio-Artavaggio, storica gara di corsa in montagna organizzata dai Bocia Verano Brianza e disputata domenica mattina.

La gara è stata caratterizzata da una forte pioggia caduta al momento del ritrovo in piazza Fontana a Moggio. Per fortuna successivamente la pioggia è diminuita consentendo il regolare svolgimento della manifestazione. I partecipanti si sono sfidati su un percorso lungo 5 chilometri con un dislivello positivo di 760 metri, su fondo misto tra asfalto e sentieri di montagna, per raggiungere il traguardo posto davanti al rifugio dei Piani di Artavaggio.

Tra le donne si è imposta Martina Brambilla, classe ’93, che ha tagliato il traguardo in 44’30” con un vantaggio di 2’50” su Chiara Fumagalli (Bocia Verano Brianza), mentre al terzo posto si è classificata Caterina Ciacci del Cortenova, vincitrice tra le Juniores. Quarta piazza per Giovanna Cavalli (Team Pasturo) in 51’01”, in testa alla classifica Veterane. Chiara Cirino (Als Cremella) è quinta in 52’03”, stesso tempo di Barbara Conti (Pol. Pagnona) che ha chiuso in sesta posizione.

Tra gli uomini ha vinto Filippo Ba in 36’40”, che ha preceduto di un solo secondo Francesco Canclini (Daini Carate Brianza). Con loro sul podio Simone Paredi (Atl. Pidaggia), terzo in 37’52”, mentre in quarta posizione c’è il miglior lecchese, Giovanni Malugani del Centro Atleti Lizzoli in 38’24”. Quinto Giulio Mascheri (Cortenova) in 38’36”, Michele Combi (Cortenova) è settimo in 40’48” e primo tra gli Juniores, Andrea Colombo (Team Pasturo) chiude al nono posto in 44’04” e Fausto Lizzoli (CA Lizzoli) infine è decimo in 44’21”.