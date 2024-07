NON SOLO BALLABIESI A HILLION: CRONACA DI GIORNI STUPENDI IN BRETAGNA

Data pubblicazione 10 Luglio 2024

HILLION (FRANCIA) – Domenica pomeriggio, dopo un tragitto durato circa 18 ore tra viaggio e pause, i ragazzi ballabiesi partiti il sabato prima sono ritornati a Ballabio. Portano con loro una settimana di eventi certamente unici, dall’essere in una famiglia diversa e di lingua diversa, all’affrontare attività inusuali su terra e in ambiente marino, oppure in mezzo a maree sconosciute alle nostre latitudini, a convivere e a disputare attività con nuovi amici non necessariamente del nostro paese.

Il gruppo dei ragazzi con gli accompagnatori era giunto a Hillion dopo un viaggio non certo breve accolti dal Comitato Gemellaggi e successivamente smistati nelle famiglie di accoglienza pronti a iniziare l’intensa settimana in terra di Bretagna.