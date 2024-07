TRIAL, ROUND IN GERMANIA: BENE GRATTAROLA, QUARTO IN CLASSIFICA

Data pubblicazione 10 Luglio 2024

LECCO – Dopo il gran premio d’Italia in Valsassina, il Trial mondiale si è sposato per una due giorni in Germania, a Neurkirchen, per il quarto round iridato. Presenti anche i tre lecchesi Matteo Grattarola e Luca Petrella nella categoria della Trial Gp e Mattia Spreafico tra i giovani della Trial 2. Grattarola, grazie ai punti conquistati, è al quarto posto nella classifica mondiale ex equo con lo spagnolo Adam Raga entrambi con 99 punti.

Nel corso della prima giornata, il pilota di Margno aveva chiuso al quinto posto con 43 penalità. Poi l’iberico Jorge Casales ha ottenuto il suo miglior risultato da quando corre salendo sul gradino numero tre del podio. Nella seconda giornata, con le prove modificate e il meteo non certamente come in Italia, il poliziotto Matteo Grattarola ha chiuso al quarto posto raggiungendo l’ex campione del mondo Raga con cui lotterà nel prossimo Gran Premio del Belgio per giocarsi la quarta piazza mondiale.

Ma a Neurkirchen al via c’era anche Luca Petrella, il pilota di Malgrate e portacolori della Gas Gas. Nel primo giorno per lui un undicesimo posto con 61 penalità, mentre nella seconda giornata è scivolato al dodicesimo posto. Dopo quattro round Luca Petrella si trova a occupare il dodicesimo posto nel mondiale Trial Gp con 33 punti.

Nella Trial 2 il pilota di Chiuso, Mattia Spreafico, nella prima giornata ha lasciato sul campo 27 errori che lo hanno portato a chiudere decimo. Nella seconda e ultima giornata i punti sono saliti a 31: nono posto finale per lui. Con la somma dei punti acquisiti Mattia Spreafico è decimo nel mondiale con 44 punti.