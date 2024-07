EVENTI ESTIVI A CASARGO: TANTE DATE, DOMANI TORNANO ‘LE VOCI DELLE ALPI’

Data pubblicazione 12 Luglio 2024

CASARGO – In pieno corso in Alta Valsassina le manifestazioni estive che vedranno protagonista il paese di Casargo.

Abbiamo chiesto a Monica Tantardini, consigliera comunale con delegaa Frazioni, Sociale e Istruzione, di presentare ai lettori di Valsassinanews le iniziative in programma nel centro montano che da poco ha visto la riconferma dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Pasquini.

Ci illustra la stagione degli eventi estivi a Casargo?

“Come ogni anno, in collaborazione con le varie associazioni del posto, cerchiamo di organizzare eventi di vario genere in modo da differenziare un po’ le proposte. Nei nostri eventi abbiamo spettacoli all’aperto, serate di musica, eventi sportivi e attività per i più piccoli, aperisteet tra i locali di Casargo, serate culturali con gli scrittori alla biblioteca d’Indovero, spettacoli teatrali e scultori del legno. Di tutto un po’ insomma. Per quando riguarda l’evento che si terrà sabato (domani) 13 luglio LE VOCI DELLE ALPI crediamo sia una giornata davvero a “tutto tondo”, culturale con musica e canti delle tradizioni popolari, turistico/itinerante, tre differenti percorsi per immergersi nella natura e negli alpeggi di Casargo (a sinistra il programma) e degustativa: festa finale nella Vigna d’Indovero con aperitivo e musica”.

Insieme al Comune, anche la Pro Loco: ringraziamenti particolari a loro ed eventualmente altri che concorrono a promuovere gli eventi estivi?

“In questi 5 anni d’amministrazione si è creata una bella sinergia e collaborazione con Proloco, associazioni, volontari e commercianti, questo connubio rende più semplice il lavoro e inviata a trovare nuove idee e migliorarci di anno in anno. Ci terremmo a ringraziare l’Associazione Le nostre Radici, Res Musica, la Proloco di Casargo, gli impiegati del Comune di Casargo, gli amici dell’Asilo di Narro, i cantori e tutti i volontari che con entusiasmo hanno contribuito all’ organizzazione e riuscita dell’evento, ognuno di loro ha fatto la propria parte dividendosi i compiti al meglio e formando un gruppo unito e affiatato, una formula vincente per continuare a promuovere e valorizzare il nostro bellissimo territorio”.

RedAlV