CASARGO. DON BRUNELLO È ALLETTATO, ALL’ORATORIO BADANO I RAGAZZI

Data pubblicazione 13 Luglio 2024

CASARGO – Da qualche giorno genitori, ragazzi, bambini e volontari di stanno adoperando per ridare vita all’oratorio di Casargo e renderlo nuovamente un punto di incontro attivo per i giovani, e non solo, del territorio.

“L’idea – racconta un volontario – è nata con un pensiero speciale per don Brunello che sta attraversando un periodo delicato a seguito della frattura al femore di qualche settimana fa”. Il gruppo di persone che si sono attivate – oltre ai giovani anche genitori e protezione civile dell’Alta Valle – si sta adoperando per pulire i locali dell’oratorio e degli spogliatoi, ma non solo. I lavori di risistemazione interessano anche il campo sportivo, gli spalti ed il campo di pallavolo.

“Ci piacerebbe organizzare delle aperture serali dell’oratorio così che i ragazzi e i bambini del paese possano incontrarsi qui durante i mesi estivi e chissà, magari pure durante l’inverno”.