Data pubblicazione 17 Luglio 2024

Buongiorno

Frequento la Valsassina da più di 40 anni e trovo che l’accoglienza dei turisti sia in continua discesa..

Ma questo trovo che sia un anno veramente ricco di sorprese per i turisti dell’alta valsassina:

– Lavori sulla pista ciclabile all’altezza di Taceno

– Il ponte che congiunge la località Tartavallino alla ciclabile è ancora chiuso;

– Soppressa la navetta dei mercati e tutti i bus della mattina per Bellano, per incentivare il turismo e la mobilità green…

Scusate lo sfogo!

LB