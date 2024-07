INCHIESTA VN: NEL 2025 ARRIVA L’IPERAL. LA TERZA PUNTATA PASTURESE

Data pubblicazione 18 Luglio 2024

PASTURO – Prosegue la nostra inchiesta speciale dedicata alla prospettiva dell’apertura a Pasturo del nuovo grosso supermercato Iperal (1.500 metri quadri, almeno 40 dipendenti).–

Stiamo raccogliendo, nelle prime puntate, le opinioni ricavate dal territorio direttamente interessato da questa “svolta” (qui la prima puntata, martedì – qui la seconda, ieri).

Ecco dunque nuove interviste pasturesi.

PAOLA BUSI (Bar Sporting)

La prima dichiarazione di oggi è della proprietaria dello Sporting: “In Valsassina, in particolare a Pasturo, il turismo purtroppo sta un po’ decadendo. La gente, nonostante abbia sempre apprezzato per anni il territorio ed essendo anche di una certa età, ormai non si sente più coccolata – o comunque ha servizi inferiori rispetto alle grandi città“.

Dubbiosa su come il nuovo supermercato potrebbe sopperire a questa esigenza, e per niente intimorita dal futuro, rimane convinta della sua attività e che il suo bar resti “comunque un istituzione”. Evidenzia piuttosto la “situazione drammatica per la mancanza di un parco giochi” e che i nonni e le giovani famiglie debbano spostarsi sull’Altopiano per far giocare i più piccini.

“Credo che vadano coinvolti i giovani in qualche attività – conclude Paola -, non è un Iperal a sistemare la situazione in Valsassina“.

AZIENDA AGRICOLA INVERNIZZI FRANCESCO

La seconda intervista della giornata è con Francesco Invernizzi, proprietario dell’omonima azienda agricola sulla Provinciale. Concreto, racconta di come un Iperal non lo spaventa in alcun modo, mettendo al primo posto la qualità del suo prodotto rispetto alla quantità. “Di fianco al mio negozio ci sono le mucche che fanno il formaggio che vendo… Se il colosso della grande distribuzione ha deciso di inserire nel territorio un suo punto vendita è perché i clienti del punto vendita sono tanti”. E un’altra cosa positiva “è non vedere più quegli edifici inutilizzati e che vanno ad essere persi”.

“Due o tre mesi fa c’erano sul giornale finanziamenti per le piccole attività – conclude Invernizzi -, e adesso c’è questa cosa dell’Iperal: è un controsenso”.

A cura di Christopher Anelli Manzoni e Sandro Terrani

