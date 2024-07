AL CAMPUS DI BALLO DI ‘OLTRE DANZA’ IN SCENA LO SPETTACOLO GREASE

Data pubblicazione 19 Luglio 2024

CORTENOVA – Si è concluso il partecipato campus organizzato dalla scuola ‘Oltre Danza‘ di Taceno che ha visto la presenza di oltre 40 bambine e bambini.

Durante i cinque giorni è stato preparato da zero un musical, messo in scena davanti a un pubblico di genitori, parenti e amici nella palestra della Roccolina a Cortenova. Quest’anno i ragazzi/e hanno proposto il musical Grease impegnandosi tantissimo e condividendo le giornate in allegria e ballo costruendo da zero il musical.

Alla mattina, dopo l’accoglienza, si preparavano le scenografie. Dopo il pranzo proposti dei momenti di gioco e nel pomeriggio si provavano le coreografie.

Il musical “Grease” è un’icona culturale che ha catturato l’essenza della gioventù e della cultura pop degli anni ’50. Con la sua trama ambientata nella Rydell High School, il musical segue le vicissitudini di un gruppo di adolescenti mentre navigano tra pressioni sociali, politica, valori personali e amore. La musica e i testi, creati da Jim Jacobs e Warren Casey, riflettono i suoni del primo rock and roll.

La Scuola di Ballo ‘Oltre Danza’ di Taceno è attiva dal 2011 e diretta da Lara Andrea Esposito e Barbara Ripamonti, quest’ultima diplomata in danza classica e moderna alla prestigiosa scuola di ballo ISTD di Londra.