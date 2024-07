Data pubblicazione 19 Luglio 2024

BARZIO – Si terranno alle 11 di oggi, venerdì, le esequie di Elia Alippi, il ristoratore barziese già campione di motociclismo deceduto all’età di 65 anni. Ex gestore di un frequentato locale di Concenedo, era noto per le qualità di pilota (spesso protagonista nella storica corsa da Ballabio ai Piani Resinalli, ma non solo).

Benedizione stamattina nella chiesa parrocchiale di Concenedo, quindi la cremazione come disposto dallo stesso Alippi.

RedBar