PRATO SAN PIETRO. ENTRA NEL VIVO LA FESTA PATRONALE

Data pubblicazione 20 Luglio 2024

CORTENOVA – La tradizione vuole che dal 1965 la festa patronale di santa Maria Maddalena si festeggi tutti gli anni, mentre prima era solo quando il 22 luglio cadeva di domenica. In questi anni dunque grazie a tanto volontariato degli abitanti di Prato San Pietro, dai meno giovani ai più giovani, la ricorrenza ha avuto più vigore.

Questa sera cena in piazza, poi fuochi d’artificio e musica fino a notte. Domenica giochi vari, tra cui i gonfiabili per i bambini, e in serata il momento religioso con la messa e la processione per le vie del paese. Lunedì tombolata e ricordo dei defunti.