Data pubblicazione 20 Luglio 2024

Come già segnalato lo scorso mese di maggio , i lavori per il ponte in via per Morterone stanno procedendo, si fa per dire, molto lentamente. Sono infatti ormai tre settimane che i lavori sono fermi e non si vede nessun lavoratore nei pressi del cantiere.

Il termine dei lavori inizialmente era fissato per il 28 giugno, poi modificato in fino al termine dei lavori. A questo punto viene da chiedersi, il 28 giugno di quale anno?