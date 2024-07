PROFUMI DI CEDRO E SAPORI D’ALPEGGIO. NASCE AD ARTAVAGGIO IL SENTIERO DELLA MARMOTTA

Data pubblicazione 24 Luglio 2024

PIANI DI ARTAVAGGIO – Successo per la prima edizione di “Profumi di cedro e sapori d’alpeggio””, l’evento organizzato dall’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio.

Panorami meravigliosi hanno fatto da sfondo agli artisti scultori del legno, che nella giornata di domenica 21 luglio hanno realizzato le prime opere per “Il sentiero della marmotta”, un progetto che sempre l’Associazione sta portando a termine per le famiglie. I quattro ragazzi hanno lavorato intensamente e con passione tutta la giornata e ad oggi una lumaca, un’aquila, un camoscio e la mascotte dei Piani, “Molly”, una marmotta, spiccano dai tronchi di cedro, ricchi di dettagli e pronte per guidare i più piccoli lungo il sentiero che verrà inaugurato a breve.

Il tutto è stato accompagnato da una degustazione di formaggi tipici d’alpeggio prodotti dal una locale società agricola che con il loro sapore sono riusciti a ricreare un’atmosfera di genuinità e tradizione.