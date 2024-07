PRIMALUNA: QUANDO FINISCONO I LAVORI ALLA SCUOLA ELEMENTARE?

Data pubblicazione 24 Luglio 2024

PRIMALUNA – A chiederselo sono gli abitanti del paese anche in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico a settembre e la questione verrà dibattuta giovedì sera in consiglio comunale. Come punto finale dell’ordine del giorno infatti è riportato: “Interrogazione presentata dal gruppo Avanti insieme ai sensi dell’art 48 del regolamento del consiglio comunale in merito allo stato dell’arte scuola elementare di Primaluna”.

Come noto, nel giugno dello scorso anno sono iniziati una serie di opere sulla edilizia scolastica per apportare migliorie sia in termini di spazi – con l’innalzamento di un piano – che di efficientamenti e energetici e antisismici alla scuola primaria di Primaluna.

Un intervento strutturale importante e complesso con una copertura economica di quasi un milione di euro per consentire lo svolgimento dei lavori l’attività didattica era stata trasferita nella ex scuola materna di Barcone.

E in prossimità dell’estate con uno sguardo all’anno scolastico 2024-25 l’interrogativo sul tappeto mosso a Primaluna è: i lavori finiranno per tempo o la didattica rimarrà inizialmente nella scuola di Barcone?

RedPri

–

DAL NOSTRO ARCHIVIO: