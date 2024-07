A CASSINA TOMBOLATA E APERICENA, GLI EVENTI DELL’ESTATE FINANZIANO L’ASILO

Data pubblicazione 25 Luglio 2024

CASSINA VALSASSINA – L’estate di Cassina prevede una serie di eventi, tutti dedicati a raccogliere fondi per la scuola dell’infanzia San Giovanni Evangelista. Ieri, 24 luglio, la piazzetta del paese si è animata grazie a una tombolata proprio in sostegno dell’asilo del paese.

Il sindaco Michele Polvara ha commentato entusiasta di “non aver mai visto la piazzetta di Cassina così gremita”.

“La cosa che fa più piacere – ha spiegato Polvara – è l’interesse e la collaborazione che ho riscontrato in tutto il paese. L’asilo di Cassina è di vitale importanza per tante famiglie e l’asilo nido lo sarebbe ulteriormente”; il polo punta infatti a diventare un punto di riferimento per l’intera valle anche grazie all’introduzione del nido.

La tombolata non è l’unico evento con questo obiettivo benefico: sabato 27 infatti, presso il bar parco giochi di Cassina si terrà un’apericena al parco, accompagnata dalla musica: dalle 17, sarà possibile servirsi con panini, salsicce e patatine.