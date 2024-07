FUORI STRADA SULLA SP62 A BALLABIO, 78ENNE SOCCORSO IN CODICE ‘GIALLO’

Data pubblicazione 25 Luglio 2024

BALLABIO – Incidente stradale intorno alle 15 sulla SP 62 della Valsassina, nel territorio di Ballabio: un uomo di 78 anni di Valmadrera, per cause ancora da accertare è finito fuori strada in auto.

I soccorsi, allertati in codice giallo, sono intervenuti: allertati i carabinieri del comando di Lecco, sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e i Vigili del fuoco.

Subito si sono formate in zona lunghe code di autoveicoli sul tratto della SP62 che corre all’interno del paese. Le forze dell’ordine provvedono ai rilievi del caso e alla regolazione del traffico locale

Eventuali ulteriori aggiornamenti della notizia in questa stessa pagina, non appena disponibili.

RedCro