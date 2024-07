QUATTRO FERITI IN UNO SCONTRO AUTOMOBILISTICO TRA CASSINA E MOGGIO. TRAFFICO LOCALE IN TILT: VIDEO

Data pubblicazione 27 Luglio 2024

ALTOPIANO VALSASSINESE – Notizia dell’ultima ora, giunta da poco in redazione: si è verificato un incidente stradale fra due autoveicoli, intorno alle 18 di oggi sabato, in via per Cassina, tra i paesi di Moggio e Cassina Valsassina.

AREU segnala che sono coinvolte quattro persone, tra le quali tre uomini (due di 32 e 57 anni) e una 55enne.

Sul posto ambulanze e automedica. La circolazione è in tilt nella zona del cimitero di Moggio, fonti locali ci informano che la strada è stata chiusa, viene fatta fare inversione alle auto e queste devono passare dal centro storico del paese.

Aggiornamenti in questa stessa pagina, non appena disponibili.

RedCro