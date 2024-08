SONDAGGIO: PER I LETTORI DI VN I COMUNI DELLA VALLE DOVREBBERO FONDERSI

Data pubblicazione 1 Agosto 2024

VALSASSINA – Risultato netto seppur “frazionato” questa settimana per l’ultima edizione in ordine di tempo della nostra consultazione on line, nella quale abbiamo proposto a chi legge VN un’opinione sul tema “I Comuni valsassinesi dovrebbero fondersi?”.

Esito favorevole nel complesso: il Sì ha ottenuto una maggioranza di oltre il 70% – con tre indicazioni diverse: 41% per “Sì, in 3 Comuni: Alta Valle, Centro e Altopiano”, al 19% “Sì, in un unico municipio” mentre la risposta “Sì in generale” ha riscosso l’11% dei consensi. Al 21% invece il “No” mentre solo per un 4% del campione “Non cambia niente“.

A fondo pagina il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione.

Quest’ultima avrà termine giovedì 8 agosto e tratta l’imminente ritorno della Sagra delle Sagre.

I COMUNI VALSASSINESI DOVREBBERO FONDERSI? Sì, in 3: Alta Valle, Centro e Altopiano (41%, 212 Voti)

No (21%, 111 Voti)

Sì, in un unico municipio (19%, 100 Voti)

Sì in generale (11%, 59 Voti)

Non cambia niente (4%, 19 Voti)

È sempre il solito magna-magna (3%, 16 Voti)

L'argomento non m'interessa (1%, 3 Voti) Totale votanti: 520

